Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдепе США обеспокоились соблюдением прав трудящихся в Армении
Экономика
В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости
Общество
Роскачество определило самые эффективные защитные маски
Общество
В Москве более 10 тыс. пациентов с COVID-19 получили плазму крови с антителами
Наука
Ученые обнаружили причину старения мозга
Интернет
Названы главные киберугрозы 2021 года
Общество
В московском метро планируют установить почтоматы
Мир
Японский политолог предложил блокировать Южные Курилы
Экономика
Счетная палата оценила использование средств ФНБ

В Крыму назвали встречу западных стран в ООН клоунским междусобойчиком

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неформальная встреча западных стран в ООН по крымской теме является «клоунским междусобойчиком». Об этом сообщил в четверг, 11 марта, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

«Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», нет», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Накануне, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский рассказал, что Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме Крыма 17 марта.

Как отметил Полянский, в тот же день пройдет неформальная встреча организации, которая организована Эстонией и другими западными странами, входящими в СБ ООН. Он подчеркнул, что на встрече Эстония не предоставит право выступления жителям Крыма. При этом причина такого решения неизвестна.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021