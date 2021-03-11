В Крыму назвали встречу западных стран в ООН клоунским междусобойчиком

Неформальная встреча западных стран в ООН по крымской теме является «клоунским междусобойчиком». Об этом сообщил в четверг, 11 марта, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Независимая Эстония всегда следовала в фарватере наиболее оголтелых западных «крымоненавистников», поэтому ничего удивительного в том, что эта страна выступила застрельщиком клоунского междусобойчика, на котором добровольно потерявшие всякую связь с полуостровом субъекты будут лить «крокодиловы слезы», нет», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Накануне, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский рассказал, что Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме Крыма 17 марта.

Как отметил Полянский, в тот же день пройдет неформальная встреча организации, которая организована Эстонией и другими западными странами, входящими в СБ ООН. Он подчеркнул, что на встрече Эстония не предоставит право выступления жителям Крыма. При этом причина такого решения неизвестна.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.