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Синоптик спрогнозировал потепление в Москве в субботу

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС в четверг, 11 марта, рассказал, что температура воздуха в Москве в субботу, 13 марта, поднимется до 0 градусов.

По словам синоптика, в субботу в столице температура воздуха повысится на 20–25 градусов по сравнению с четвергом, 11 марта, пишет НСН.

«Не стоит думать, что в дальнейшем монотонно будет продолжаться потепление. Сильного холода не ожидаем, но колебания температуры будут», — отметил синоптик.

По прогнозам Гидрометцентра, днем в четверг, 11 марта, столбики термометров покажут от –6 до –8 градусов, в пятницу температура составит –5…–7 градусов, пишет «Москва 24». В субботу ожидается от –1 до +1 градуса тепла, в воскресенье воздух прогреется до +4 градусов, отмечает телеканал «360».

Ранее в этот день Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в ближайшие в ряде регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа. По его словам, температура будет выше нормы на 8–10 градусов.

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