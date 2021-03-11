В России провели более 114 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели свыше 114 млн тестов на COVID-19, сообщили в четверг, 11 марта, в Роспотребнадзоре.

За прошедшие сутки специалисты провели 249 тыс. исследований.

По информации Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 507,7 тыс. человек.

Ранее, 4 марта, на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент России Владимир Путин оценил эффективность российских тест-систем, предназначенных для выявления коронавируса.

Российский лидер подчеркнул, что отечественные тест-системы способны определить все штаммы COVID-19.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса, она будет сдана на регистрацию в середине марта.

Двумя днями ранее Скворцова сообщала, что выявленные у россиян мутации COVID-19 не имеют значения для течения коронавирусной инфекции. Также она указала, что российские тест-системы на определение коронавируса работают при любом штамме.