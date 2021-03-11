Вильфанд предупредил о непогоде в регионах России

Жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидает похолодание, осадки и другие проявления непогоды. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На побережье Ненецкого автономного округа ожидаются снег, метель, ветер до 27 м/с, а в Центральном федеральном округе — очень холодная и морозная погода, морозы до 30 градусов. В Башкортостане целый комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, метель, снежные заносы, накат, гололедица, ветер 15–20 м/с», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам Вильфанда, аномально холодная погода установится в Пермском крае, Нижегородской, Кировской областях, Чувашии, Мордовии до 12 марта. Температурные столбики будут показывать на 7 градусов и более ниже нормы

Метеоролог уточнил, что в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидается сильный ветер.

«На Черноморском побережье Краснодарского края 11–12 марта будет сильный ветер — 20–25 м/с, в районе Новороссийска 11 марта — 27–32 м/с», — сказала Вильфанд.

В Алтайский край в эти дни придут снегопады и ветер до 22 м/с. Жителей Томской и Кемеровской области также предупреждают о сильных осадках в ближайшие два дня, добавил руководитель Гидрометцентра.

В то же время жителей ряда регионов Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа ждет аномальное потепление. Температура будет выше нормы на 8–10 градусов.