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Семья из Германии приехала в Россию за прививкой от COVID-19

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Житель Германии с семьей приехал в РФ, чтобы сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом 11 марта сообщает немецкий журнал Focus.

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Гражданин Германии Штефан Хайлеман, работающий страховым агентом, не стал ждать, пока вакцинация в стране станет доступна большинству жителей. В настоящее время в Германии вакцинируют пожилых граждан и медицинский персонал.

По словам Хайлемана, его друг умер от последствий коронавируса и это побудило его принять решение о скорейшей вакцинации. Изучив информацию о вакцинах, он решил ехать за прививкой в Москву.

«Я предпочитаю векторные вакцины, а препараты на основе мРНК (технология с применением матричной РНК. — Ред.) меня не устраивают. Поэтому я принял решение в пользу «Спутник V», — отметил он.

Хайлеман также поделился впечатлениями о ситуации в России, заявив, что жить здесь намного приятнее, чем в Германии, из-за того что в его стране действует всеобщий карантин, а в Москве открыты магазины, музеи и образовательные учреждения.

Сейчас около 6,4% населения Германии получило первую прививку от коронавируса, чуть менее 3,1% вакцинированы полностью, отмечает издание.

Как отметил президент немецкого Института Роберта Коха профессор Лотар Вилер, в ФРГ начинается третья волна коронавируса и необходимо наращивать темпы вакцинации, пишет «Газета.ру».

10 марта глава немецкой постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при институте Роберта Коха Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». Он выразил надежду, что скоро препарат зарегистрируют в Евросоюзе.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

9 февраля стало известно, что регулятор Евросоюза завершил научное консультирование по «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата в ЕС, что и сделал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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