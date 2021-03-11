Twitter подтвердил замедление работы своего сервиса в России

Сервис микроблогов Twitter выразил обеспокоенность попытками ограничить общественный диалог в России после замедления своей работы. Заявление компании 10 марта приводит агентство Associated Press.

Социальная сеть подтвердила свою осведомленность о «целенаправленном широком и неизбирательном замедлении» работы сервисов.

«Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и замедлить общественную дискуссию в Сети», — указали в Twitter.

В компании подчеркнули, что придерживаются принципа нетерпимости к размещению публикаций о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, поощрения самоубийств, незаконных действий, в частности покупки и продажи наркотических средств, однако напомнили, что соцсеть выступает за открытый интернет.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В Роскомнадзоре (РКН) предупредили администрацию Twitter, что доступ к соцсети может быть полностью ограничен на территории России, пока не будет удален запрещенный к распространению российским законодательством контент. Также компании направлено письмо, что с целью защиты россиян от нежелательной информации с 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы сервиса. Вечером в среду РКН составил и направил в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Как сообщил «Известиям» замглавы РКН Вадим Субботин, если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.