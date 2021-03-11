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Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 марта

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Ясная погода без осадков ожидается в Москве в четверг, 11 марта. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

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По прогнозам специалистов, температура воздуха днем составит от –6 до –8 градусов, ветер переменных направлений, прогнозируемая скорость составляет 2–7 м/с, пишет «Газета.ру». К вечеру похолодает до –16…–18 градусов. Ветер южный, скорость составит 4–9 м/с.

Атмосферное давление ожидается 758 мм рт. ст, ночью оно опустится до 755 мм рт. ст. Ожидается гололедица.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале от –5 до –10 градусов днем и –15…–25 градусов ночью, отмечает REGNUM.

10 марта сообщалось, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу, 13 марта, столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать. К воскресенью, 14 марта, потеплеет до +3 градусов, показатели вернутся в рамки климатической нормы.

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