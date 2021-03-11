В России за сутки выявили 9270 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 9270 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил 11 марта оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 9270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (1271) и Санкт-Петербурге (961).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 человека.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России не дает повода отменять масочный режим. По ее словам, ряд регионов отменяет домашний режим для людей старше 65 лет, поэтому масочный режим соблюдать необходимо.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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