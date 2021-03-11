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Ученые обнаружили причину старения мозга

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Исследования ученых из Великобритании, Германии и Италии показали, что причиной старения мозга является потеря миелина, из которого состоит оболочка нервных волокон. Результаты этой работы опубликованы в журнале Aging Cell.

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Миелин защищает нервные волокна мозга, аксоны, которые обеспечивают связь между мозговыми клетками. С возрастом те клетки, которые управляют восстановлением этого вещества, становятся менее эффективными. Нарушение миелиновой оболочки негативно влияет на эффективность нейронных процессов в мозге.

Для определения процессов, которые нарушаются с возрастом, нейробиологи сравнили геномы молодых и старых мышей. Клетки мозга, вырабатывающие миелин (олигодендроциты), на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, их предшественниками. Но у возрастных мышей пополнение олигодендроцитов и вырабатываемого ими миелина снижалось.

Кроме того, ученые открыли ген GPR17, отвечающий за выработку миелина. С течением времени он теряет свою экспрессию, а значит, совсем не с той скоростью клетки могут заменять это ценное потерянное вещество. Авторы исследования считают, что если суметь воздействовать на этот ген, то это поможет в будущем создать лекарство для омоложения мозга и лечения болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний.

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