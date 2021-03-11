Третье уголовное дело возбудили после отравления школьников в Красноярске

Правоохранители в Красноярске возбудили третье уголовное дело после массового травления школьников. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

По данным следствия, с 18 февраля по 3 марта в 27 красноярских школах зарегистрировали 114 случаев заболевания школьников в возрасте от 7 до 14 лет иерсиниозом. В настоящее время в больнице находятся 24 ребенка.

По сведениям REGNUM, источником заражения стали салаты из свежих овощей.

Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, отмечает телеканал «360». Третье уголовное дело было возбуждено по статье о халатности, пишет RT.

В прокуратуре отметили, что сотрудники муниципального центра питания, отвечающие за организацию питания школьников и контроль за его качеством, исполняли свои должностные обязанности ненадлежащим образом. На данный момент в прокуратуре проверяют законность действий должностных лиц.

По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО «Развитие», продукцию которому поставляли ООО «Респект» и СПК «Аленушка». Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней, пишет ТАСС.

6 марта сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией школьников в Красноярске.