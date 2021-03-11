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Экс-сенатор США Бокус станет советником криптовалютной биржи Binance

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Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance нанимает бывшего сенатора США, демократа Макса Бокуса в качестве советника компании по политике и связям с правительством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи, которое поступило в «Известия» в четверг, 11 марта.

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Отмечается, что экс-сенатор будет помогать компании консультациями и коммуникацией с правительством и регуляторами в расширении использования криптовалюты. Сам Бокус заявил, что работа в Binance станет для него «большой честью».

«Криптовалюты и блокчейн-технологии существенно изменят финансовую систему, они должны поспособствовать революции в управлении деньгами, ведущей к справедливости и равноправию в мире финансов. Binance — одна из крупнейших организаций, участвующих в распространении таких технологий, и для меня станет большой честью помогать ей правильно ориентироваться в сложной политической и нормативной базе», — приводит пресс-служба его слова.

Гендиректор, основатель криптобиржи Чанпэн Чжао поприветствовал присоединение экс-сенатора США к команде Binance. Он отметил, что его опыт работы в правительстве и «глубокое понимание глобального регулирования» представляют для Binance «исключительную ценность».

Бокус был председателем комитета американского сената по финансам. Также он являлся председателем объединенного комитета по налогообложению и подкомитета по транспорту и инфраструктуре был членом сенатского комитета по окружающей среде и общественным работам. Кроме того, Бокус занимал пост посла Китая с 2014 по 2017 год.

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