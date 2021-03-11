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В Госдепе США обеспокоились соблюдением прав трудящихся в Армении

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Госдепартамент США намерен выделить $900 тыс. на реализацию мер по «укреплению» прав трудящихся в Армении. Об этом говорится в описании гранта, с которым 11 марта ознакомился RT.

Согласно документу, жители Армении недостаточно осведомлены о своих трудовых правах, а также не знают, какое значение в вопросе защиты их прав имеют профсоюзы.

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В частности, Госдеп намерен озаботиться правами армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов. Курировать ход соответствующей инициативы будет Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда.

Отмечается, что в настоящее время служащие учрежденных в Армении организаций нуждаются в проведении институциональных реформ в сфере занятости, а также в том, чтобы об их правах чаще напоминали правительству и работодателям.

Предполагается, что программа должна позитивно сказаться на повышении потенциала профсоюзных активистов Армении и обеспечить контроль за выполнением международно признанных трудовых норм в республике на местном уровне.

Заявку на получение гранта и участие в конкурсе могут подать американские и иностранные коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, а также международные организации и учреждения высшего образования.

25 февраля сообщалось, что Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы содействия правоохранительным органам Армении.

В августе прошлого года сообщалось, что Европейская комиссия планирует выделить до €2 млн на укрепление организаций гражданского общества в Армении.

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