Под Иркутском выявили контрабанду леса на сумму свыше 1 млрд рублей

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду леса на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого занимаются незаконным оборотом древесины. Установлено, что семь жителей Иркутска являются членами этого преступного сообщества. По данным следствия, они незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы, используя фирмы, оформленные на подставных лиц.

Известно, что в период с 2018 по 2020 год участники группировки совершили восемь особо тяжких преступлений. Как уточняется, члены преступного сообщества незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы общим объемом свыше 92 тыс. куб. м, пишет RT.

Фигурантам предъявили обвинения. Двое заключены под стражу, один находится под домашним арестом, отмечает телеканал «Звезда».

10 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае пресекли контрабандный канал экспорта ценных порот древесины в Китай. В период с декабря 2020 года по январь 2021-го задержано 800 куб. м леса, также выявлены факты незаконного экспорта леса в Китай на сумму 43 млн рублей.

В декабре «Известия» сообщали о том, что Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в ст. 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.