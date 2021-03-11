Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Госдепе США обеспокоились соблюдением прав трудящихся в Армении
Экономика
В Госдуме заявили об уходе России от долларовой зависимости
Общество
Число преступлений в интернете в России за год выросло на треть
Спорт
Криштиану Роналду может летом покинуть «Ювентус»
Экономика
Девелоперы начали использовать для продаж «роботов-психологов»
Мир
Блинкен заявил об усилении поддержки Украины в сфере безопасности
Общество
В московском метро планируют установить почтоматы
Спорт
Олимпийский комитет США не поддержал идею бойкота Олимпиады в Пекине
Спорт
«Ливерпуль» выиграл у «Лейпцига» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Под Иркутском выявили контрабанду леса на сумму свыше 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области правоохранители выявили контрабанду леса на сумму, превышающую 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 11 марта, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пнем с огнем: незаконную древесину разрешат уничтожать
В Минфине рассчитывают, что утилизация изъятого леса поможет декриминализации отрасли

Правоохранители возбудили два уголовных дела по факту создания преступного сообщества, участники которого занимаются незаконным оборотом древесины. Установлено, что семь жителей Иркутска являются членами этого преступного сообщества. По данным следствия, они незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы, используя фирмы, оформленные на подставных лиц.

Известно, что в период с 2018 по 2020 год участники группировки совершили восемь особо тяжких преступлений. Как уточняется, члены преступного сообщества незаконно экспортировали в Китай лесоматериалы общим объемом свыше 92 тыс. куб. м, пишет RT.

Фигурантам предъявили обвинения. Двое заключены под стражу, один находится под домашним арестом, отмечает телеканал «Звезда».

10 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае пресекли контрабандный канал экспорта ценных порот древесины в Китай. В период с декабря 2020 года по январь 2021-го задержано 800 куб. м леса, также выявлены факты незаконного экспорта леса в Китай на сумму 43 млн рублей.

В декабре «Известия» сообщали о том, что Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в ст. 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021