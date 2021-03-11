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Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

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Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

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По его словам, в украинском ВВП иностранные инвестиции составляют менее 2%, из них настоящих инвестиций менее 0,2%. Саакашвили уточнил, что это не «что-то абстрактное», а живые деньги, благодаря которым должны быть созданы рабочие места для украинцев.

Однако экс-лидер Грузии добавил, что основная проблема инвесторов в Украине том, что их «обирают до нитки». По его словам, любой инвестор не сможет «выйти отсюда целым».

1 марта глава представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас заявил, что несовершенство украинской судебной системы является главным препятствием для притока иностранных инвестиций в страну.

В начале февраля стало известно, что агентство США по международному развитию будет работать над улучшением судебной системы на Украине. В рамках проекта «Справедливость для всех» ведомство собирается объявить тендер, на его реализацию могут выделить до $24,9 млн.

Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию Евросоюза, который взамен предоставил финансовую помощь.

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