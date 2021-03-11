Обвиняемый по делу о штурме Капитолия отвечал за перевозку президента США

Один из обвиняемых по делу о штурме Капитолия ранее служил в вертолетной эскадрилье Корпуса морской пехоты США, которая отвечает за перевозку президента США и других высокопоставленных лиц. Об этом со ссылкой на официальных лиц сообщила газета The Washington Post в среду, 10 марта.

Речь идет о 35-летнем ветеране морской пехоты Джоне Дэниеле Эндрисе, который был задержан в феврале. Против него выдвинуты обвинения в насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии.

По данным газеты, обвиняемый начал службу в морской пехоте в 2004 году и поступил в вертолетную эскадрилью Marine Helicopter Squadron One спустя два года. В его обязанности входило обслуживание вертолетов.

Отмечается, что члены этой эскадрильи должны проходить специальную проверку и получать допуск к секретной информации. Однако Эндрис покинул морскую пехоту в ноябре 2009 года в звании младшего капрала.

6 января состоялся штурм Капитолия, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в конгрессе. По словам Гарленда, январские события — это «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 46-му президенту Штатов Джо Байдену.