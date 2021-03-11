В ДТП с грузовиком в Люберцах пострадал человек

Один человек получил травмы в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки в Люберцах. Об этом в среду, 10 марта, РИАМО рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла ранее в этот день в районе дома №223 по Октябрьскому проспекту. Столкнулись три автомобиля: легковушка Subaru, грузовой автомобиль марки ГАЗ и маршрутка ГАЗ.

Водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали в больницу Люберец.

В тот же день ДТП с участием пяти автомобилей произошло на ТТК в Москве на Рижской эстакаде. Среди участников аварии был автомобиль такси.