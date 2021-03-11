Полицейские под Волгоградом спасли шимпанзе на посту ДПС

Под Волгоградом полицейские спасли шимпанзе, оказавшихся на дороге. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Животных перевозили из Москвы в зоопарк Астрахани на фуре, но машина сломалась на 943-м км трассы «Каспий». Сотрудники полиции вызвали эвакуатор, который довез грузовик на пост ДПС.

Правоохранители принесли животных из фуры в теплое помещение, пишет сайт kp.ru. Благодаря этому они при комнатной температуре благополучно перенесли несколько часов, пока перевозчик не нашел замену сломавшейся машине.

Шимпанзе доставили к месту назначения, пишет «Москва 24». Руководитель зоопарка выразил благодарность инспекторам ДПС за оказанную помощь, сообщает сайт aif.ru.

Утром в Волгограде было более 10 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что сотрудники Московского зоопарка поздравили своих подопечных с праздником 8 Марта ледяным угощением. Некоторые животные получили в подарок фигурки изо льда с замороженными внутри лакомствами.