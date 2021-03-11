В Роспотребнадзоре высказались за обязательную маркировку БАДов

Роспотребнадзор высказался за обязательную маркировку БАДов, сообщает телеканал «Известия». В ведомстве считают, что в этой сфере нужен тотальный контроль.

Сейчас качество БАДов проверяют выборочно. Мера призвана избавить рынок от контрафакта. В РФ поэтапно вводится маркировка разных товаров. Учету уже подлежат лекарства, табак, обувь, меховые изделия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.