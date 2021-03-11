Госдеп пообещал бороться с «российской дезинформацией» о вакцинах

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 10 марта, пообещал твердо давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от COVID-19. Запись его выступления размещена на сайте телеканала C-Span.

На слушаниях в конгрессе США, отвечая на соответствующий вопрос глава американской дипломатии отметил, что разделяет обеспокоенность конгрессменов относительно публикуемой, «в том числе и Россией», неверной информации о вакцинах.

«Это исключительно опасно помимо того, что исключительно неправильно и в конечном счете направлено против них самих (России), потому что… они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит», — сказал он.

Блинкин добавил, что США активно финансируют усилия по борьбе с «дезинформацией», в том числе через так называемый Глобальный центр по взаимодействию при госдепартаменте.

«Мы будем стоять твердо, говорить твердо и твердо давать отпор, когда будем видеть подобное», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

9 марта руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что глобальный центр по взаимодействию при Госдепе идентифицировал четыре российских онлайн-платформы, которые якобы под руководством российских разведывательных служб распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных американским медицинским регулятором. В ответ на это глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подобные заявления США недобросовестной конкуренцией

7 марта The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ.

По данным газеты, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам. Порталы якобы распространяют сведения о побочных эффектах вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 марта заявил, что информация газеты The Wall Street Journal о причастности России к «кампании по дезинформации» о вакцинах от COVID-19 производства западных стран является ложной.