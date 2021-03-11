США объяснили отказ от помощи РФ замерзавшим штатам отсутствием необходимости

Россия была готова помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, однако США отказались ввиду отсутствия необходимости в дополнительных ресурсах. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, руководствуясь гуманитарными соображениями, диппредставительство запросило власти наиболее пострадавших штатов, не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что при официальном обращении российская сторона готова была бы его оперативно изучить.

Однако американские партнеры сообщили, что не нуждаются в дополнительных ресурсах, однако заявили о заинтересованности в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, которая адаптирована к низким температурам, пишет «РИА Новости» 11 марта.

16 февраля сообщалось, что снежная буря накрыла 25 штатов на Среднем Западе, а также южную часть США, оставила без света более 3 млн человек.

14 февраля американский президент Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим ЧС на федеральном уровне.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к отключению воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.