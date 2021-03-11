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В московском метро планируют установить почтоматы

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В московском метрополитене решили установить почтоматы. Об этом в среду, 10 марта, сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

В департаменте заявили, что почтоматы установлены в метро многих городов мира: Лондоне, Токио, Барселоне, Сеуле, Пекине, пишет агентство городских новостей «Москва». Особенную актуальность они приобрели с развитием интернет-торговли. Так, можно забрать свой интернет-заказ на ближайшей станции.

В ведомстве отметили, что в столичном метро появятся аналогичные устройства. Аукцион на право размещения проведут уже 11 марта, пишет «Москва 24».

В пресс-службе Дептранса рассказали, что участие в аукционе примут разные представители рынка.

«Размещение почтоматов в Мосметро — это не только удобный сервис для наших пассажиров, но и способ повысить небилетные доходы», – обратили внимание представители департамента транспорта. Доходы можно будет направить на развитие метро, «как в случае с вендингом и банкоматами», пишет НСН.

В конце февраля сообщалось, что власти Москвы на 85 станциях метрополитена установят 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными видеонаблюдением, где каждая из них должна иметь специальный автофокус для съемки видео в высоком разрешении Full HD.

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