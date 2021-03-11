В генконсульстве обвинили США в затягивании выдачи виз дипломатам из РФ

США уже несколько лет затягивают выдачу виз новым российским дипломатическим сотрудникам, а также не продлевают разрешения на пребывание в стране действующим. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, генконсульство уже несколько лет работает в неполном составе, так как сроки ожидания виз составляют год и более. Люди вынуждены возвращаться в Россию без замен, что в результате сказывается на возможностях эффективно выполнять задачи генконсульства, пишет «РИА Новости» 11 марта.

«Что более тревожно, принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США», — добавил Захаров.

По его словам, когда у кого-то из его коллег возникает срочная необходимость съездить в Россию, неважно по личному или служебному поводу, обратно в США въехать они уже не могут. Также Захаров выразил надежду на то, что американская сторона пересмотрит свою позицию и вернется к переговорам по визовым проблемам.

В последние годы США всё чаще не выдают визы иностранным делегатам. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в середине января 2020 года, что американская сторона злоупотребляет привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН.

В феврале того же года комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России Константину Воронцову не выдали визу. В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

Позже в тот же месяц визу не предоставили еще одному российскому дипломату, который должен был приехать на совещание ООН. Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что подобные решения наносят серьезный ущерб репутации Вашингтона.