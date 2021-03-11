Более 20 человек погибли в результате ДТП в Индонезии

Автобус со школьниками, их родителями и учителями упал в ущелье в индонезийском городе Сумеданг, в результате чего погибли более 20 человек. Об этом сообщила газета Jakarta Globe.

Всего в автобусе находились 58 человек. Автобус упал в ущелье с высоты 20 м. По данным газеты, в настоящий момент обнаружены тела 22 человек, однако точное количество погибших неизвестно.

На место происшествия выехали жители соседней деревни, чтобы помочь эвакуировать пострадавших. Отмечается, что среди погибших есть дети.

9 марта сообщалось, что школьный автобус попал в аварию на Кубани. В результате происшествия пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний пассажир автобуса.