ДТП с участием пяти машин произошло на ТТК в Москве

Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца в Москве. Об этом в среду, 10 марта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на Рижской эстакаде вечером в среду. Как отмечает НСН, среди участников ДТП был автомобиль такси.

Из-за произошедшего движение в сторону Русаковской эстакады было затруднено на 3 км, пишет РИАМО. В настоящее время движение восстановлено, отмечает телеканал «360».

Ранее 10 марта в дептрансе Москвы назвали частые причины ДТП с грузовиками. Так, к столкновениям на дорогах часто приводит высокая скорость. Смертельные аварии с грузовиками в равной степени случаются как ночью, так и днем. При этом ночью тяжесть ДТП выше, так как водители едут намного быстрее.