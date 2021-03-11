Жена футболиста Мамаева сообщила о разводе

Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила о разводе с игроком. Об этом она сообщила в сториз своего Instagram в среду, 10 марта.

По ее словам, она не претендует на имущество футболиста, а также не просит алиментов. Кроме того, Алана Мамаева заявила, что разрешает спортсмену видеться с детьми в любое время.

2 марта жена футболиста пожаловалась подписчикам в соцсетях на измену мужа. Она рассказала, что новую возлюбленную он нашел в Испании.

В ее Instagram появились фотографии предполагаемой возлюбленной Мамаева и сообщения с цитатами о том, что людям не нужно давать второй шанс.

В декабре 2018 года Мамаева уже сообщала об измене супруга. Тогда она опубликовала в соцсетях пост с фотографией аккаунта его любовницы, написав, что именно из-за нее возник конфликт, который привел к аресту спортсмена.