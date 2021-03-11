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Врачи назвали необычный симптом сердечного приступа

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Чувство беспокойства или тревоги может быть предвестником сердечного приступа. Об этом в среду, 10 марта, сообщает газета Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

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Симптомы сердечного приступа включают затрудненное дыхание, сильную боль в груди и плохое самочувствие. Общее чувство беспокойства, похожее на тревогу, напоминает паническую атаку, поэтому большинство людей часто их путают.

Большинство панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя порой некоторые пациенты испытывают в течение часа. Физические ощущения при панической атаке включают учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение. Людей может бросать то в жар, то в холод, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе. Иногда возникает чувство потери разума и отсутствие контроля над своим телом.

Врачи предупреждают, что такие симптомы могут быть и признаком сердечного приступа и требуют неотложной медицинской помощи.

19 февраля американский кардиолог Раджеш Дэйв объяснил, как различить паническую атаку и сердечный приступ.

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