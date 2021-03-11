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В Канаде мужчина получил шесть лет тюрьмы за нападение на резиденцию Трюдо

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Суд канадской провинции Онтарио приговорил к шести годам лишения свободы мужчину, который на своем пикапе протаранил ворота резиденции канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщил телеканал CBC в среду, 10 марта.

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Помимо срока заключения, обвиняемому Кори Харрену запретили пожизненно владеть огнестрельным оружием. Мужчина также признал себя виновным в порче ворот резиденции канадского премьера, размер ущерба оценивается в $79 тыс.

Инцидент произошел 2 июля 2020 года. Ранним утром Харрен на своем автомобиле протаранил ворота комплекса Ридо-Холл, на территории которого находится особняк Трюдо.

Полиция задержала его недалеко от дома премьер-министра, а в машине обнаружили огнестрельное оружие. Отмечается, что в момент инцидента Трюдо в резиденции не было.

В ходе судебного заседания Харрен рассказал, что намеревался арестовать Трюдо из-за введенных в Канаде ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, а также решения властей страны о запрете штурмового оружия.

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