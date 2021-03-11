Полиция в Крыму нашла осквернивших Вечный огонь школьников

Полиция в Крыму установила личности двух несовершеннолетних учеников 4-го класса, которые в городе Саки написали непристойные надписи на мемориале с Вечным огнем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что родители детей уже привлечены к административной ответственности. Кроме того, проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, пишет «РИА Новости» 11 марта.

27 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге две девушки потушили огонь на Марсовом поле. Обнаружить это удалось после просмотра записей с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как девушки 17–20 лет засыпали Вечный огонь снегом.