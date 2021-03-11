Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд Москвы

Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, который обвиняется в получении взятки в размере $850 тыс., поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Дата первого заседания на данный момент неизвестна, пишет ТАСС 11 марта. При этом отмечается, что дела будет рассматривать судья Вадим Корчагин.

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина арестовали 26 апреля 2019 года. В тот же день задержали бывших подчиненных Черкалина — Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Их обвинили в мошенничестве на 490 млн рублей.

16 мая Черкалину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки на сумму $850 тыс. Также сообщалось, что в ходе обысков по делу Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей.

В августе прошлого года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии имущества семьи обвиняемого на 6,3 млрд рублей.

1 октября газета «Коммерсант» написала, что Черкалин находился в сговоре с бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым, от которого ежемесячно получал $50 тыс. за «общее покровительство». Сообщается, что когда банку действительно понадобились услуги Черкалина, тот потребовал премию за свое вмешательство. Таким образом, всего бывший полковник получил от банка $850 тыс., или 52 млн рублей по курсу ЦБ.

При этом в посредничестве между Черкалиным и Александром Мазановым, как сообщал «Коммерсант», обвинялись бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

1 ноября стало известно, что Кирилл Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей. Его адвокат Владимир Михайлов признал незаконное происхождение этой суммы, а также Porsche Cayenne и запонок обвиняемого.