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Дело полковника ФСБ Черкалина поступило в военный суд Москвы

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Уголовное дело в отношении бывшего начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, который обвиняется в получении взятки в размере $850 тыс., поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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Дата первого заседания на данный момент неизвестна, пишет ТАСС 11 марта. При этом отмечается, что дела будет рассматривать судья Вадим Корчагин.

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина арестовали 26 апреля 2019 года. В тот же день задержали бывших подчиненных Черкалина — Андрея Васильева и Дмитрия Фролова, уволенных из органов «по компрометирующим обстоятельствам». Их обвинили в мошенничестве на 490 млн рублей.

16 мая Черкалину предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки на сумму $850 тыс. Также сообщалось, что в ходе обысков по делу Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей.

В августе прошлого года Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии имущества семьи обвиняемого на 6,3 млрд рублей.

1 октября газета «Коммерсант» написала, что Черкалин находился в сговоре с бывшим владельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым, от которого ежемесячно получал $50 тыс. за «общее покровительство». Сообщается, что когда банку действительно понадобились услуги Черкалина, тот потребовал премию за свое вмешательство. Таким образом, всего бывший полковник получил от банка $850 тыс., или 52 млн рублей по курсу ЦБ.

При этом в посредничестве между Черкалиным и Александром Мазановым, как сообщал «Коммерсант», обвинялись бывший полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

1 ноября стало известно, что Кирилл Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей. Его адвокат Владимир Михайлов признал незаконное происхождение этой суммы, а также Porsche Cayenne и запонок обвиняемого.

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