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Задержанные сирийские боевики рассказали о вербовке их американцами

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Сирийские военные задержали двух боевиков, которых готовили в лагере для беженцев Эр-Рукбан, находящемся на территории военной базы международной коалиции. Западные партнеры вежливо называют участников таких группировок умеренной оппозицией.

Один из задержанных, Муайед Алябейн, по собственным показаниям, был завербован в 2017-м. По его словам, оружие в руки не брал, а занимался распределением западных грантов на нужды специально обученных диверсионных групп.

«Мы были так называемыми «направленцами». Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом я начал привлекать людей для совершения терактов», — признался он.

Второй боевик, Мухаммад Баражи, которого списали из-за ранения — в бою он потерял глаз — уверяет, что, вступая в ряды оппозиции, думал, что будет воевать против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещенная в РФ). Проходил обучение на секретных базах США.

«Американцы говорили, что мы должны убивать террористов. А потом, когда нас вернули в Сирию, я понял, что это не так. Американцы использовали нас для контрабанды оружия», — заявил он.

По его утверждению, он сбежал из лагеря, чтобы найти еду. Якобы в последние годы жизнь на базе Эт-Танф стала невыносимой: нет лекарств, продуктов питания. С его слов, он далеко не первый, кто нашел лазейку и смог безопасно перейти границу.

Факты дезертирства подтверждает и представитель международной коалиции, полковник Райан Диллон. При этом он называет случаи побега единичными. Якобы беглые представители, чтобы укрыться, используют заброшенные огневые точки. А затем под покровом ночи пытаются пересечь границу.

Сейчас показания задержанных внимательно изучают спецслужбы Сирии. Потом боевиков ожидает долгий судебный процесс.

26 февраля замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вячеслав Сытник, заявил, что американское командование в зоне Эт-Танф в Сирии продолжает насильно удерживать беженцев в лагере Эр-Рукбан.

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