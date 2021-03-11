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Лидер оппозиции в Танзании заявил о болезни президента страны

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Президент Танзании Джон Магуфули серьезно болен и находится на лечении в кенийской столице Найроби. Об этом со ссылкой на лидера танзанийской оппозиции Тунду Лиссу и собственные источники сообщила газета Financial Times в среду, 10 марта.

По словам Лиссу, Магуфули с 24 февраля находится вне поля зрения, а правительство хранит молчание по поводу его отсутствия. Также лидер оппозиции заявил, что, по данным его источников, президент находится в больнице в Найроби.

Согласно одному из источников газеты, знакомых с состоянием здоровья танзанийского президента, Магуфули серьезно болен. При этом представитель правительства Танзании не ответил на вопросы издания о состоянии здоровья президента.

В апреле 2020 года северокорейский лидер Ким Чен Ын некоторое время не появлялся на публике и пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Из-за этого появились слухи о его возможной болезни, перенесенной операции на сердце и даже смерти.

20-дневное отсутствие на публике Ким Чен Ын прервал 2 мая, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

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