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Захарова отреагировала на заявление Twitter об открытом интернете

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 10 марта, прокомментировала высказывание руководства социальной сети Twitter об обеспокоенности «попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн» в России.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал Президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается», — написала на своей странице в Facebook дипломат.

Захарова добавила, что высказывание Twitter хочется проиллюстрировать видео с Опрой Уинфри, «которая после минутной паузы произносит: «What?..».

Ранее в среду Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети. Соцсеть заверила, что придерживается принципа нетерпимости к размещению публикаций о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, поощрения самоубийств, незаконных действий, в частности покупки и продажи наркотических средств, однако выступает за открытый интернет.

В тот же день в Роскомнадзоре предупредили администрацию Twitter, что доступ к соцсети может быть полностью ограничен на территории России, пока не будет удален запрещенный к распространению российским законодательством контент. Также компании направлено письмо, что с целью защиты россиян от нежелательной информации с 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы сервиса. Вечером в среду РКН составил и направил в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России, ранее в этот день сообщил «Известиям» замглавы РКН Вадим Субботин.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

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