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Россия опустилась на семь строчек в рейтинге гендерного равенства Всемирного банка

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Всемирный банк поставил Россию на 129-е место в рейтинге гендерного равенства «Женщины, бизнес и закон — 2021» («Известия» ознакомились с ним), с прошлого года страна потеряла семь позиций.

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Хуже всего в РФ Всемирный банк оценил ситуацию с трудоустройством, оплатой труда и пенсиями — по этим показателям страна набрала лишь половину возможных очков. Неполным признано равенство в ведении бизнеса, а также в браке и родительстве. Впрочем, в некоторых сферах правовой паритет мужчин и женщин в России уже достигнут — например, в передвижении и владении собственностью.

Мужчины и женщины в России обладают равными правами в части трудоустройства, оплаты труда и пенсионного обеспечения, возразили в Минтруде. Там отметили, что российское законодательство дает возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком не только матерям, но и отцам, а также бабушкам и дедушкам, а с 2021 года список запрещенных для женщин профессий сократился с 456 до 100.

В Минэке сообщили, что поддерживают женское предпринимательство консультативно и финансово с 2005 года, и сегодня около 43% компаний в России возглавляют именно дамы.

Лидерами рейтинга стали 10 развитых, согласно методологии МВФ, стран, в которых равноправие оказалось абсолютным: Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Латвия, Люксембург, Португалия и Швеция (они набрали по 100 баллов). Чуть меньше — по 97,5 баллов — Всемирный банк присвоил Германии, Великобритании, Нидерландам и Новой Зеландии, а Перу и Парагвай набрали по 95 и 94,4 балла соответственно, что стало максимумом среди развивающихся стран.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

М не Ж: Россия заняла 129-е место в рейтинге гендерного равенства

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