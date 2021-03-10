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Беспорядки вновь вспыхнули в пригороде Лиона

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Во французском Лионе и соседней коммуне Фейзен в среду, 10 марта, возобновились беспорядки, уничтожены несколько машин. Об этом сообщает газета Le Progres.

По информации издания, в квартале Мермоз в 8-м округе Лиона и квартале Примевер в коммуне Фейзен было сожжено не менее пяти автомобилей, а также деревянный домик.

На место прибыли наряды полиции и пожарные. Задержан один человек.

Также газета уточняет, что в департаменте Изер была попытка поджечь автобус.

4 марта, как сообщил телеканал BFM, в ходе столкновений с полицией в квартале Дюшер города Лиона были сожжены шесть автомобилей и два мотоцикла. Беспорядки возникли после ДТП, в котором тяжело пострадал 13-летний молодой человек, катавшийся на мотороллере без защитного шлема. В тяжелом состоянии, с травмой черепа он госпитализирован.

Молодежь квартала утверждает, что авария произошла в результате того, что управлявшего мотороллером подростка преследовала и сбила машина полиции. Полиция отрицает свою причастность к инциденту и заявляет, что лишь наводила порядок в квартале, где несколько человек устроили на улицах гонки на мотороллерах.

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