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Единый дизайн-код разрабатывают для Ельца Липецкой области

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В Липецкой области завершается работа над проектом дизайн-кода города Елец Липецкой области. В этом году на улицах появятся первые вывески в новом стиле.

«Одна из проблем Ельца, как и многих других городов, – безвкусное нагромождение различных вывесок и указателей, разных по цвету, размеру, шрифтам. Проект, которым сейчас занимается московское архитектурное бюро «Мегабудка», поможет привести в порядок внешний вид фасадов, систематизировать эти конструкции в единой стилистике», – пояснила главный архитектор Ельца Марина Молодых.

Проект планируется обсудить с предпринимателями, возможны корректировки с учетом их мнений, пишет Lipetskmedia.

Напомним, реализация проекта реконструкции исторической части Ельца может обойтись властям в 2,3 млрд рублей. Проект рассчитан на шесть лет. За это время планируется обновить 14 зданий, расположенных на территории в 14 га. Согласно проекту, модернизация коснется площади Ленина, водонапорной башни, Каракумовского моста, табачной фабрики. Также масштабные работы затронут улицу Мира, где расположен объект культурного наследия XVIII–XIX веков.

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