Выставку картин из Русского музея открыли в Оренбурге

Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга впервые приехал с выставкой в Оренбург. Экспозиция «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII – ХХ веков» открылась областном музее изобразительных искусств. В ней представлены 67 произведений.

«Это настоящий фейерверк для наших жителей, эта выставка. И мы три месяца можем получать настоящее эстетическое наслаждение, можно зарядиться вдохновением», — сказала на открытии вице-губернатор Оренбургской области Татьяна Савинова.

Среди картин особо выделяется портрет императрицы Екатерины II, написанный Владимиром Боровиковским, картина Алексея Венецианова и композиция Натальи Гончаровой, передает РИА «Оренбуржье».

Напомним, масштабное празднование 60-летия первого полета человека в космос и 100-летию летного училища имени Полбина организовали в Оренбургской области. План на 2021 год включает более тысячи культурных, просветительских, патриотических, спортивных массовых мероприятий. В Оренбурге ранее завершили реставрационные работы в Доме-музее семьи Юрия и Валентины Гагариных.