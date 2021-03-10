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На Украине возмутились торжественным открытием женских уборных в вузе

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) Украины из-за проведения торжественного открытия женских туалетов в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Об этом политик написал на своей странице в Facebook в среду, 10 марта.

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Кремень отметил, что чрезвычайно поражен подобными «праздничными» событиями в государственном вузе. Политик заявил, что необходимо положить конец таким действиям, «сопровождающимся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами».

Он заявил, что будет добиваться проведения служебного расследования по факту. При этом Кремень приложил видеозапись события, на которой можно увидеть, что мероприятие прошло на русском языке.

В комментариях пользователи поддержали украинского политика. Некоторые назвали произошедшее «ужасом», еще часть возмутилась русской речью в стенах украинского государственного вуза, а кто-то заявил, что учебное заведение отнимает у детей время и будущее.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален. Он отметил, что в Конституции указан единственный государственный язык — украинский, и он защищен.

При этом украинский лидер подчеркнул свою приверженность либеральному пути развития страны.

25 февраля депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины. Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается в стране к русскоязычным гражданам.

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