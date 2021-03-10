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Диетолог рассказал об опасности крепкого чая

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Людям с повышенной чувствительностью к кофеину лучше воздержаться от употребления крепкого чая. Такое мнение в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 10 марта, высказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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Как пояснил специалист, в чае содержится теин — разновидность чайного кофеина, а «люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки».

«Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», — отметил диетолог.

Однако, как отметил врач, чувствительность к кофеину у всех людей разная, и это нужно учитывать. Он пояснил, что чай обычно если и повышает давление, то делает это не так интенсивно, как кофе.

При употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус, добавил Гинзбург, при этом давление может повышаться не везде, «а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек».

9 марта ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета опубликовали результаты исследования, которые показывают, что соединения, содержащиеся в зеленом и черном чае, способствуют снижению артериального давления.

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