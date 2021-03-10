Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за границей

Российские власти не намерены искусственно удерживать россиян от поездок на отдых в другие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду 10 марта.

По его словам, тех российских граждан, которые хотели бы провести отпуск за рубежом, никто не должен искусственно удерживать от этого, и правительство этого делать не собирается.

Путин отметил, что некоторые государства уже объявляют об открытии границ для туристов. При этом глава государства добавил, что многие граждане небезосновательно выражают опасения о поездках куда-либо за границу в связи с пандемией коронавируса, так как во многих популярных среди российских туристов странах непростая эпидемиологическая ситуация.

Кроме того, президент подчеркнул, что задача развития внутреннего туризма в России с повестки дня не снимается.

Ранее в этот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принимать туристов из России с учетом всех необходимых мер безопасности.

5 марта президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев рассказал, что цены на отдых в Турции в этом году расти не будут. Он отметил, что сейчас основные деньги делаются на дополнительных услугах для туристов внутри страны. Поэтому Турции важно, чтобы туда приехало как можно больше гостей.

Исследование международной страховой компании Euler Hermes показало, что восстановление туристической отрасли до допандемического уровня может произойти только в 2024 году.