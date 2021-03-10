Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Госдеп допустил введение новых санкций против «Северного потока — 2»
Мир
В Турции выявили более 41 тыс. случаев британского штамма SARS-CoV-2
Мир
Конгресс США принял план Байдена в $1,9 трлн по помощи экономике
Мир
Указ Зеленского по оппозиционным каналам обжаловали в Верховном суде
Интернет
Роскомнадзор уведомил Twitter о возможной полной блокировке
Наука
Космонавты загерметизировали все трещины на МКС
Общество
Минтруд обновит правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет
Мир
Делегация сухопутных войск НАТО прибыла на Украину
Интернет
Google оплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Новые охраняемые природные территории появятся в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре новые особо охраняемые природные территории создадут в этом году в Московской области.

«В 2021 году [в регионе] запланировано создание четырех новых ООПТ и реорганизация четырех ранее созданных», – говорится в материале пресс-центра Мособлдумы. За минувший год в Подмосковье организовали четыре ООПТ: «Душоновские болота» и «Никольская лесная дача» в Щелково, заказник «Чередовский» в Волоколамске и памятник природы «Баулинский лес» в Раменском округе и Люберцах. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, в Одинцово (Московская область) реорганизуют особо охраняемую природную территории (ООПТ) местного значения «Лесные массивы бассейна Дебешня» и создадут государственный заказник «Дубешненский». Там живут 98 видов позвоночных животных, в том числе рысь, серый журавль, черный коршун, а также зафиксированы места обитания 14 видов флоры и 17 видов фауны, занесенных в Красную книгу. Режим особой охраны запрещает строительство, рубку деревьев, перемещение на транспорте и организацию туристских станций.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021