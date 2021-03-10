Новые охраняемые природные территории появятся в Подмосковье

Четыре новые особо охраняемые природные территории создадут в этом году в Московской области.

«В 2021 году [в регионе] запланировано создание четырех новых ООПТ и реорганизация четырех ранее созданных», – говорится в материале пресс-центра Мособлдумы. За минувший год в Подмосковье организовали четыре ООПТ: «Душоновские болота» и «Никольская лесная дача» в Щелково, заказник «Чередовский» в Волоколамске и памятник природы «Баулинский лес» в Раменском округе и Люберцах. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, в Одинцово (Московская область) реорганизуют особо охраняемую природную территории (ООПТ) местного значения «Лесные массивы бассейна Дебешня» и создадут государственный заказник «Дубешненский». Там живут 98 видов позвоночных животных, в том числе рысь, серый журавль, черный коршун, а также зафиксированы места обитания 14 видов флоры и 17 видов фауны, занесенных в Красную книгу. Режим особой охраны запрещает строительство, рубку деревьев, перемещение на транспорте и организацию туристских станций.