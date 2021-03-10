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В Харькове депутаты подали иск против возвращению проспекту имени Жукова

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Депутаты Харьковского горсовета от фракции «Блок Светличной» Вместе!» Игорь Черняк и Дмитрий Булах в среду, 10 марта, подали иск, в котором оспаривают решение мэрии о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

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«Исковое заявление о признании противоправным и недействительным нормативно-правового акта №42 / 21», — говорится в тексте искового заявления, которое приводит в своем Facebook Черняк.

Ранее с требованием отменить данное решение мэрии выступила партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».

24 февраля депутаты Харьковского горсовета в третий раз приняли решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. Решение о переименовании поддержали 57 депутатов горсовета, 16 высказались против, шестеро воздержались.

Во время заседания рядом со зданием горсовета произошли столкновения между праворадикалами из организации «Национальный корпус», выступающими против возвращения проспекту имени Жукова, и сторонниками партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В 2016 году занимавший тогда пост главы Харьковской области Игорь Райнин в рамках декоммунизации подписал распоряжение переименовании проспекта маршала Георгия Жукова в проспект Петра Григоренко (советского генерала, выступавшего в защиту депортированных народов). В июне 2019 года Харьковский горсовет вернул проспекту Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск Харьковской организации «Блока Петра Порошенко «Солидарность», радикальной партии «Демократична Сокира» и Харьковской областной националистической организации «Свобода» и отменил решение городского совета о возвращении проспекту имени Жукова.

Георгий Жуков — маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР. В свою очередь, Петр Григоренко был правозащитником и диссидентом, в 1976 году участвовал в основании Украинской Хельсинкской группы.

С мая 2015 года на Украине действует закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Он запрещает пропаганду советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, которые названы в честь советских государственных деятелей.

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