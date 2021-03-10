Московское «Динамо» выиграло серию у «Северстали» в 1/8 финала КХЛ

Московский хоккейный клуб «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина после победы над череповецкой «Северсталью» в серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в среду, 10 марта.

Матч состоялся в Москве и завершился со счетом 4:3. У победителей отметились Юусо Хиетанен (11-я минута), Дмитрий Яшкин (21), Оскар Линдберг (26) и Вячеслав Кулемин (31). У гостей шайбы забросили Индржих Абдул (34) и Вадим Кудако, сделавший дубль (47, 57).

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-1. Ранее динамовцы выиграли первую (1:0), третью (2:1) и четвертую (5:2) встречи, а «Северсталь» одержала единственную победу во втором матче (5:2).

Также в этот день петербургский СКА одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3 в овертайме в пятом матче серии первого раунда КХЛ и вышел в четвертьфинал.

Матч прошел в Санкт-Петербурге. У хозяев отличились Эмиль Галимов (25-я и 30-я минуты), Кирилл Марченко (58) и Антон Бурдасов (69). У гостей шайбы забросили Павел Варфоломеев (4, 43) и Денис Мосалев (44).

Как пишет «Спорт-Экспресс» теперь определились все пары второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. Так, во втором раунде плей-офф на Западе сыграют: ЦСКА и «Локомотив», а также СКА и «Динамо».

Ранее 9 марта сообщалось, что московский хоккейный клуб «ЦСКА» победил столичный «Спартак» в четвертом матче серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до четырех побед со счетом 3:1.