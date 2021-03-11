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Данные о российско-китайской вакцине признаны The Lancet

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Данные об эффективности и безопасности российско-китайской вакцины «Конвидеция» опубликованы в ведущем научном медицинском журнале The Lancet. В статье представлены данные, полученные на первом и втором этапе клинических испытаний.

Китайские вакцины помогают в глобальной борьбе с эпидемией

Вторая фаза испытаний прошла в городе Ухань провинции Хубэй с участием 508 человек. Как указано в статье, у большинства участников исследования на 14-й и на 28-й день после вакцинации наблюдался выраженный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

Также испытания прошли на территории России — локальные и международные. Промежуточные результаты локального исследования третьей фазы показали: у
92,5% из 500 добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. В международное исследование третьей фазы, которое идет параллельно, включено больше 5 тыс. россиян, а всего в мире — свыше 40 тыс. человек.

В ходе исследования серьезных нежелательных реакций не наблюдалось, сообщил «Известиям» и.о. директора Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ (в котором проходила часть клинических испытаний) Дмитрий Лиознов.

«В нашем случае у 10-15 % испытуемых отмечалось такое неприятное явление, как повышение температуры тела. Обычно это было непродолжительно и проходило либо самостоятельно, либо с помощью жаропонижающих препаратов в течение суток. У небольшой части добровольцев наблюдались местные реакции кожи: покраснения в месте введения вакцины, неприятные ощущения, легкая припухлость», — рассказал специалист.

Финальные результаты по итогам наблюдения за добровольцами в течение 12 месяцев ожидаются в первой половине 2022 года.

Препарат разработан компанией «Петровакс» совместно с китайской корпорацией CanSino Biologics Inc. Через несколько недель вакцина может быть зарегистрирована в России, ожидают в «Петроваксе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вакцинный квартет: данные о российско-китайском препарате признаны The Lancet

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