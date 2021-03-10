Строительство новой школы на 600 мест завершат в Ростовской области летом

В городе Красный Сулин Ростовской области к июлю 2021 года намерены завершить строительство новой школы. Об этом сообщает региональное правительство.

На данный момент рабочие полностью завершили строительство здания и кровельные работы, а также установку дверей и окон. Продолжается внутренняя отделка классов и других помещений, проводятся инженерные коммуникации. Кроме того, рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории, на которой уже возведена собственная котельная, пишет RostovGazeta.

Новая школа появится в самом большом районе города, поселке Несветай ГРЭС. Она рассчитана на 600 учеников. Стоимость работ составила 476 млн рублей. Их выделили из регионального и областного бюджетов.

В августе прошлого года сообщалось, что в Новочеркасске (Ростовская область) в 2021 году построят три новых детских сада. Всего за два года в регионе должно появиться 45 детсадов. Такую задачу перед региональным правительством поставил губернатор Василий Голубев. Новые учреждения должны вместить более 6 тыс. детей.