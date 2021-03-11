Россия рекомендовала ЕС изменить манеру общения с Украиной

России «хорошо известно, что ЕС оказывает финансовую и консультационную помощь украинскому руководству для развития подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей». Однако «Брюссель склонен не замечать, что в отношении другой части Донбасса вот уже пятый год действует введенная Украиной экономическая блокада». Об этом «Известиям» заявили в постпредстве РФ при Европейском союзе. В Москве считают, что Брюсселю стоит пересмотреть диалог с Киевом, если ЕС действительно хочет помочь Донбассу.

3 марта глава Европейского совета Шарль Мишель во время своего визита на Украину сообщил, что Брюссель разработал новую программу экономической поддержки Донбасса. По его словам, она будет включать в себя, в том числе, финансирование контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения.

«Инициатива похвальная, но, очевидно, что она будет иметь практическое воплощение лишь в случае добросовестной работы Киева в соответствующей гуманитарной подгруппе Контактной группы по взаимодействию с представителями Донбасса. Пока, к сожалению, приходится констатировать, что украинская делегация в нарушение взятых на себя обязательств на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года под надуманными предлогами срывает полноценное открытие двух КПВВ в Луганской области — «Счастье» и «Золотое». Если Брюссель действительно заинтересован в улучшении жизни населения Донбасса, ему следовало бы выстраивать диалог с украинскими визави совсем в другом ключе», — подчеркнули постпредстве.

Ситуация вокруг КПВВ «Счастье» и «Золотое» стала одним из эпизодов, который обострил и без того сложный переговорный процесс. Их открытие было запланировано на 10 ноября 2020 года. Однако оно было сорвано.

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Прийти на перемогу: РФ рекомендовала ЕС изменить форму общения с Киевом