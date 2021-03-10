Более 30 евроконтейнеров для мусора передали Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле установят 32 новых пластиковых евроконтейнера для мусора. Их предоставил городу оператор по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей».

Как отмечают в компании, контейнеры соответствуют всем санитарным нормам, в них присутствует технологическое отверстие для слива влаги. Кроме того, они вмещают больше мусора, чем обычные металлические, пишет ТагилСити.ру.

В общей сложности оператор передал в муниципалитеты 332 контейнера евротипа. Помимо Нижнего Тагила они поступили в Красноуральск, Гагаринский городской округ и город Нижняя Салда.

Обновление контейнеров проводится в рамках нацпроекта «Экология» по запросу муниципалитетов.

9 марта сообщалось, что вопрос финансирования проекта компании «РТ-Инвест» по строительству 25 мусоросжигающих теплоэлектростанций (МТЭС) оказался в подвешенном состоянии. Минэкономразвития выступило против идеи Минпромторга использовать для этого экологический сбор в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП).