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«Мир» с 28 апреля изменит правила конвертации валют по картам

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С 28 апреля платежная система «Мир» поменяет правила конвертации валют: для пересчета будет использоваться курс на дату проведения платежа, а не на дату клиринга (расчета между банками). Об этом говорится в технологическом бюллетене платежной системы, который был разослан в кредитные организации (есть у «Известий»). Новшество вводится для повышения прозрачности и удобства валютных операций.

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Изменения коснутся расчетов напрямую с банками-участниками из зарубежных стран, уточнили в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»). В компании добавили, что аналогичный принцип конвертации по курсу на момент платежа уже применяется при межсистемном взаимодействии с рядом партнеров (в том числе — с ArCa и «Узкард»).

«ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей. На наш взгляд, проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс конвертации более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам», — заявили «Известиям» в Банке России.

Аналогичные изменения в подходе к конвертации валют с августа 2020 года ввела MasterCard. С 1 апреля новые требования вступают в силу для карт Visa, писали ранее «Известия».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Курсовая забота: «Мир» изменит правила конвертации валют по картам

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