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Власти Волгограда направят на покупку квартир для переселенцев 84 млн рублей

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Более 84 млн рублей направят на покупку новых квартир для переселенцев из аварийного жилья в Волгограде. Соответствующий аукцион объявил комитет жилищной политики городской администрации, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Всего власти намерены приобрести 24 квартиры. Общая стоимость недвижимости оценивается в 84,4 млн рублей. Их выделят из городского бюджета и Фонда содействию реформированию ЖКХ, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Торги запланированы на 22 марта. Застройщики или собственники должны будут передать квартиры в распоряжение мэрии до 30 сентября 2021 года.

Обязательным условием при покупке является наличие всех инженерных коммуникаций и отделки помещений, чтобы люди смогли въехать в новое жилье сразу же после оформления документов. Также в квартирах должны быть установлены счетчики, сантехника и кухонные плиты.

Квартиры приобретут в домах, введенных в эксплуатацию не позднее 2018 года.

23 декабря президент России Владимир Путин призвал решить окончательно вопрос расселения людей из аварийного жилья. Глава государства подчеркнул, что эту позорную страницу надо закрывать, а людей вытаскивать из трущоб.

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