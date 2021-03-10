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В Турции выявили более 41 тыс. случаев британского штамма SARS-CoV-2

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Более 41 тыс. случаев заражения британским штаммом коронавирусной инфекции выявлено в Турции, сообщил в среду, 10 марта, глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

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«На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом, в девяти провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрирован случая заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и еще один случай заражения бразильским штаммом коронавируса», — написал министр на своей странице в Twitter.

С начала пандемии, по данным портала Worldometer, в Турции зафиксировано более 2,8 млн случаев COVID-19, скончались 29,2 тыс. человек, вылечились 2,6 млн.

Ранее в этот день ученые Великобритании, проведя соответствующее исследование, заявили, что британская мутация коронавируса B.1.1.7 вдвое смертоноснее предыдущих вариаций COVID-19.

Новый вариант коронавируса выявили в Соединенном Королевстве в конце 2020 года. Мутация на 70% заразнее других разновидностей SARS-CoV-2.

Британский штамм коронавирусной инфекции по состоянию на 3 марта выявили в 43 странах. Как отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила ,что в России пока нет широкого распространения британского штамма. Кроме того, имеющиеся вакцины надежно от него защищают.

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