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Центральную улицу отремонтируют в одной из деревень Удмуртии

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В Завьяловском районе Удмуртии по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют центральную улицу деревни Хохряки. Об этом сообщает министерство транспорта республики.

По данным ведомства, речь идет об участке дороги Воткинское шоссе – Хохряки – Объездная Ижевска протяженностью 1,3 км. Последние несколько лет ее состояние поддерживалось ямочным ремонтом, уточняет udm-info.ru.

В этом году рабочие снимут старое покрытие и уложат два новых слоя асфальта. Также запланировано укрепление обочин.

Кроме того, по нацпроекту в деревне Хохряки приведут в порядок улицу Тепличную.

В начале марта сообщалось, что дорожный фонд Удмуртии в 2021 году превысил 9 млрд рублей. Большая часть средств при этом поступила из регионального бюджета.

В январе министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев говорил о том, что в нормативном состоянии в республике находится 48,5% дорог. К концу 2024 года данный показатель должен составить 50% от общей протяженности региональной дорожной сети. Помимо этого до норматива необходимо довести 85% дорог в городских агломерациях.

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